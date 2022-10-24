В мире формируется "теневой флот" для обслуживания нефтяных интересов Москвы – Bloomberg

Предварительно для "теневого флота" приобрели 240 судов, в том числе 80 очень крупных нефтяных танкеров. Покупают суда неизвестные компании, базирующиеся в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре.
Интерес покупателей в основном сосредоточен на типах и классах судов, которые будут активно использоваться для перемещения нефти Urals и ESPO с их экспортных терминалов. Одним из таких танкеров является Aframaxes с ледоколами, самый маленький из основных международных танкеров, который может перевозить от 650 тыс. до 750 тыс. баррелей нефти более мелкими водами и из меньших портов.
Судовые брокеры также наблюдали рост торговли судами Aframaxes не ледового класса в возрасте 15 лет и старше. Ожидается, что некоторые из этих танкеров появятся в Восточной Сибири, где они помогут транспортировать российскую нефть ESPO покупателям, в частности китайским и индийским нефтеперерабатывающим предприятиям.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
В начале июня Европейский совет одобрил шестой пакет санкций для России. Он запрещает покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки.
Последний на данный момент восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Он среди прочего предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.