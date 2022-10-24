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В мире формируется "теневой флот" для обслуживания нефтяных интересов Москвы – Bloomberg

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Предварительно для "теневого флота" приобрели 240 судов
Предварительно для "теневого флота" приобрели 240 судов
Фото: depositphotos.com

Для обслуживания интересов Москвы создается огромный "теневой флот" танкеров с неизвестными владельцами. Об этом 23 октября написало агентство Bloomberg.

Предварительно для "теневого флота" приобрели 240 судов, в том числе 80 очень крупных нефтяных танкеров. Покупают суда неизвестные компании, базирующиеся в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре.

Интерес покупателей в основном сосредоточен на типах и классах судов, которые будут активно использоваться для перемещения нефти Urals и ESPO с их экспортных терминалов. Одним из таких танкеров является Aframaxes с ледоколами, самый маленький из основных международных танкеров, который может перевозить от 650 тыс. до 750 тыс. баррелей нефти более мелкими водами и из меньших портов.

Судовые брокеры также наблюдали рост торговли судами Aframaxes не ледового класса в возрасте 15 лет и старше. Ожидается, что некоторые из этих танкеров появятся в Восточной Сибири, где они помогут транспортировать российскую нефть ESPO покупателям, в частности китайским и индийским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

В начале июня Европейский совет одобрил шестой пакет санкций для России. Он запрещает покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки.

Последний на данный момент восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Он среди прочего предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, флот, нефть
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