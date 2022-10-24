В мире формируется "теневой флот" для обслуживания нефтяных интересов Москвы – Bloomberg

Предварительно для "теневого флота" приобрели 240 судов, в том числе 80 очень крупных нефтяных танкеров. Покупают суда неизвестные компании, базирующиеся в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре.

Интерес покупателей в основном сосредоточен на типах и классах судов, которые будут активно использоваться для перемещения нефти Urals и ESPO с их экспортных терминалов. Одним из таких танкеров является Aframaxes с ледоколами, самый маленький из основных международных танкеров, который может перевозить от 650 тыс. до 750 тыс. баррелей нефти более мелкими водами и из меньших портов.

Судовые брокеры также наблюдали рост торговли судами Aframaxes не ледового класса в возрасте 15 лет и старше. Ожидается, что некоторые из этих танкеров появятся в Восточной Сибири, где они помогут транспортировать российскую нефть ESPO покупателям, в частности китайским и индийским нефтеперерабатывающим предприятиям.