Международная группа по борьбе с отмыванием средств ввела новые ограничения против РФ

Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.
"FATF вновь выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся российским вторжением в Украину", – говорится в заявлении по итогам заседания.
Также отмечается, что действия РФ "продолжают нарушать базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы". С учетом этого организация решила наложить дополнительные ограничения, помимо введенных в июне – тогда организация лишила Россию всех ее руководящих и консультирующих функций в FATF.
"FATF будет следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении этих ограничений на каждом пленарном заседании", – говорится в сообщении.
FATF существует с 1989 года. Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации. Россия входит в FATF с июня 2003 года.
Украина добивается исключения России из организации. Минфин Украины считает, что внесение России в черный список FATF не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки.
Верховная Рада Украины в августе приняла обращение к членам FATF с просьбой исключить Россию из числа членов организации и внести ее в список стран с высоким риском.
После полномасштабного вторжения России в Украину РФ исключили из многих международных организаций: Совета Европы, Агентства по ядерной энергии, координационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организации, Совета по правам человека ООН и других.