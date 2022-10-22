Международная группа по борьбе с отмыванием средств ввела новые ограничения против РФ

Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.

"FATF вновь выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся российским вторжением в Украину", – говорится в заявлении по итогам заседания.

Также отмечается, что действия РФ "продолжают нарушать базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы". С учетом этого организация решила наложить дополнительные ограничения, помимо введенных в июне – тогда организация лишила Россию всех ее руководящих и консультирующих функций в FATF.

"FATF будет следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении этих ограничений на каждом пленарном заседании", – говорится в сообщении.