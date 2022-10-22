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ДЕНЬГИ

Международная группа по борьбе с отмыванием средств ввела новые ограничения против РФ

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Действия России нарушают базовые принципы FATF, отметили в организации
Действия России нарушают базовые принципы FATF, отметили в организации
Фото: FATF / Facebook

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах. Об этом сообщается на сайте группы.

Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.

"FATF вновь выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся российским вторжением в Украину", – говорится в заявлении по итогам заседания.

Также отмечается, что действия РФ "продолжают нарушать базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы". С учетом этого организация решила наложить дополнительные ограничения, помимо введенных в июне – тогда организация лишила Россию всех ее руководящих и консультирующих функций в FATF.

"FATF будет следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении этих ограничений на каждом пленарном заседании", – говорится в сообщении. 

Контекст:

FATF существует с 1989 года. Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации. Россия входит в FATF с июня 2003 года.

Украина добивается исключения России из организации. Минфин Украины считает, что внесение России в черный список FATF не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки.

Верховная Рада Украины в августе приняла обращение к членам FATF с просьбой исключить Россию из числа членов организации и внести ее в список стран с высоким риском.

После полномасштабного вторжения России в Украину РФ исключили из многих международных организаций: Совета ЕвропыАгентства по ядерной энергиикоординационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организацииСовета по правам человека ООН и других.

Теги: Россия, санкции, экономика, FATF, война России против Украины, отмывание денег
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