Украина просит Группу по борьбе с отмыванием денег исключить РФ из своего состава

Причиной такого предложения указывается грубое нарушение Россией общих принципов FATF, несоблюдение стандартов группы и влияние страны на безопасность в Украине и мире.

"Последние события указывают на то, что Российская Федерация злоупотребляет своим положением члена FATF, не соблюдает стандарты этой организации. Кроме того, Россия подрывает глобальные усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространения оружия массового поражения и отмывания денег", – пояснили в правительстве.

Украинское ведомство считает, что внесение России в черный список FATF не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки.

В Минфине также добавили, что российское вторжение и так сделало Россию государством с высоким риском для инвестиций и бизнеса, однако многие компании продолжают сотрудничать с агрессором. В то же время списки FATF являются важным ориентиром для многих предприятий и инвесторов, когда они оценивают риски работы с той или иной страной.