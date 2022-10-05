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В Греции расследуют подозрительные денежные переводы из России на счета монастырей Афона – СМИ

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По данным СМИ, граждане РФ могли переводить средства на счета монастырей в Греции, чтобы сберечь свои деньги
По данным СМИ, граждане РФ могли переводить средства на счета монастырей в Греции, чтобы сберечь свои деньги
Фото: ЕРА (архив)

Управление по борьбе с отмыванием денег в Греции проводит расследование вероятных нарушений при проведении денежных переводов из России на счета монастырей на горе Афон а также на счета отдельных монахов.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 4 октября издание Kathimerini

По данным СМИ, речь о 20 подозрительных трансакциях. Суммы, которые переводили из РФ на эти счета, составляют от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч евро. Сумма одного из переводов превысила €1 млн, пишет издание. 

Версия, которую рассматривает греческое следствие, заключается в том, что речь идет о попытках россиян уберечь свои средства от экономического кризиса из-за санкций или возможного присвоения российскими властями. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Греция, санкции, следствие, расследование, Гора Афон, отмывание денег, россияне
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