В Греции расследуют подозрительные денежные переводы из России на счета монастырей Афона – СМИ

По данным СМИ, граждане РФ могли переводить средства на счета монастырей в Греции, чтобы сберечь свои деньги Фото: ЕРА (архив)

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило 4 октября издание Kathimerini.

По данным СМИ, речь о 20 подозрительных трансакциях. Суммы, которые переводили из РФ на эти счета, составляют от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч евро. Сумма одного из переводов превысила €1 млн, пишет издание.

Версия, которую рассматривает греческое следствие, заключается в том, что речь идет о попытках россиян уберечь свои средства от экономического кризиса из-за санкций или возможного присвоения российскими властями.