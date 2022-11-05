Страны G7 в ближайшие недели намерены завершить введение ограничения цен на российскую нефть – заявление

"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение ограничения цен на морскую российскую нефть", – заявили министры.

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, сократит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".