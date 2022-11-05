Блинкен назвал две цели установления предельных цен на российскую нефть

"Ценовой потолок преследует двоякую цель. Она заключается в обеспечении того, чтобы энергия продолжала поступать на рынок для удовлетворения спроса – таков был наш подход с самого начала; и, во-вторых, наложить некоторые ограничения на способность президента [России Владимира] Путина набивать свои карманы выручкой от продажи энергии для подпитки и финансирования войны против Украины. И я верю, что этот механизм поможет нам в этом", – заявил он.

Госсекретарь отметил, что России нужно продавать энергию только чтобы поддерживать поддерживать страну и экономику.

"И да, он [Путин] хочет продавать энергию, чтобы финансировать войну против Украины. Но, по крайней мере, установление потолка убирает недостатки того, что Россия продолжает продавать меньше энергии, обеспечивая при этом сохранение энергии на рынке. Россия будет принимать любые решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы продолжать продавать энергию. И опять же, это хороший механизм как чтобы энергоносители оставались на рынке, так и чтобы выгоды, которые получает Россия, имели потолок", – сказал Блинкен.