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Блинкен назвал две цели установления предельных цен на российскую нефть

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Блинкен: Путин хочет продавать энергию, чтобы финансировать войну против Украины
Блинкен: Путин хочет продавать энергию, чтобы финансировать войну против Украины
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге 4 ноября назвал две цели установления предельной цены на российскую нефть. Текстовую версию брифинга опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.

"Ценовой потолок преследует двоякую цель. Она заключается в обеспечении того, чтобы энергия продолжала поступать на рынок для удовлетворения спроса – таков был наш подход с самого начала; и, во-вторых, наложить некоторые ограничения на способность президента [России Владимира] Путина набивать свои карманы выручкой от продажи энергии для подпитки и финансирования войны против Украины. И я верю, что этот механизм поможет нам в этом", – заявил он.

Госсекретарь отметил, что России нужно продавать энергию только чтобы поддерживать поддерживать страну и экономику.

"И да, он [Путин] хочет продавать энергию, чтобы финансировать войну против Украины. Но, по крайней мере, установление потолка убирает недостатки того, что Россия продолжает продавать меньше энергии, обеспечивая при этом сохранение энергии на рынке. Россия будет принимать любые решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы продолжать продавать энергию. И опять же, это хороший механизм как чтобы энергоносители оставались на рынке, так и чтобы выгоды, которые получает Россия, имели потолок", – сказал Блинкен.

Контекст:

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, сократит прибыль России без сокращения поставок.

По данным Bloomberg, США хотят установить ограничения на сырую нефть выше $60 за баррель, "что повысит шансы на то, что Россия продаст хотя бы часть своего экспорта в рамках программы".

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть вместо принятия плавающей ставки. Собеседник агентства заявил, что ценовой потолок будет регулярно пересматриваться. Он добавил, что сейчас начальная цена еще не установлена, но должна быть объявлена "в ближайшие недели".

В заявлении по итогам встречи глав МИД "Большой семерки", опубликованном 4 ноября, говорится, что страны "Большой семерки" в ближайшие недели намерены завершить введение ограничения цен на российскую нефть.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, бензин, нефть, Большая семерка, Энтони Блинкен, цена на нефть
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