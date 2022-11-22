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Девятый пакет санкций ЕС ударит по российским чиновникам и пропагандистам", но включение в него ограничения цен на нефть под вопросом – СМИ

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Новые ограничения ЕС против России и Беларуси могут быть приняты в декабре
Новые ограничения ЕС против России и Беларуси могут быть приняты в декабре
Фото: ЕРА

Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают другие страны Евросоюза к ускорению принятия девятого пакета санкций против России. Об этом 22 ноября пишет Politico.

По данным издания, лидеры этих стран настаивают на том, чтобы он включал соглашение об ограничении цен на нефть. В то же время в ЕС существует другая неформальная группа послов, которая "менее воодушевлена" этой идеей.

По данным источников Politico, Еврокомиссия еще не начала согласование девятого пакета. По их мнению, "агрессивные" попытки попытки Польши и стран Балтии связать ограничение цен на нефть с новыми санкциями "только усложняют ситуацию".

По словам двух чиновников, прокомментировавших изданию предварительное рассмотрение девятого пакета санкций, он сосредоточится "на многих отдельных списках". 

"Он ударит по российским чиновникам, пропагандистам, руководителям и другим фигурам, поддерживающим клептократический режим [президента России Владимира] Путина", – сообщили они.

По словам официальных лиц, страны ЕС предложили длинные списки имен, но эксперты Еврокомиссии в настоящее время "прорабатывают их, чтобы убедиться, что они точно связаны с войной, которую ведет Россия, и останутся в силе при попытках оспорить их в суде". 

О том, что Евросоюз, вероятно, представит девятый пакет санкций против РФ, а также против Беларуси в конце осени, 16 ноября сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Девятый пакет санкций ЕС в отношении России и Беларуси, вероятно, будет представлен в конце месяца с целью принятия в начале декабря", – написал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент (восьмой) пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Владимир Путин, Польша, санкции, Еврокомиссия, страны Балтии, война России против Украины, цена на нефть, цена на газ
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