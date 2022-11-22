Девятый пакет санкций ЕС ударит по российским чиновникам и пропагандистам", но включение в него ограничения цен на нефть под вопросом – СМИ

Новые ограничения ЕС против России и Беларуси могут быть приняты в декабре Фото: ЕРА

По данным издания, лидеры этих стран настаивают на том, чтобы он включал соглашение об ограничении цен на нефть. В то же время в ЕС существует другая неформальная группа послов, которая "менее воодушевлена" этой идеей.

По данным источников Politico, Еврокомиссия еще не начала согласование девятого пакета. По их мнению, "агрессивные" попытки попытки Польши и стран Балтии связать ограничение цен на нефть с новыми санкциями "только усложняют ситуацию".

По словам двух чиновников, прокомментировавших изданию предварительное рассмотрение девятого пакета санкций, он сосредоточится "на многих отдельных списках".

"Он ударит по российским чиновникам, пропагандистам, руководителям и другим фигурам, поддерживающим клептократический режим [президента России Владимира] Путина", – сообщили они.

По словам официальных лиц, страны ЕС предложили длинные списки имен, но эксперты Еврокомиссии в настоящее время "прорабатывают их, чтобы убедиться, что они точно связаны с войной, которую ведет Россия, и останутся в силе при попытках оспорить их в суде".

О том, что Евросоюз, вероятно, представит девятый пакет санкций против РФ, а также против Беларуси в конце осени, 16 ноября сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Девятый пакет санкций ЕС в отношении России и Беларуси, вероятно, будет представлен в конце месяца с целью принятия в начале декабря", – написал он.