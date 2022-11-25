Южная Корея даст Украине 20 высокомощных генераторов. Их хотят доставить уже 12 декабря

По информации посла Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко, с корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине 20 генераторов мощностью 450–500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17. Генераторы планируют доставить чартерным авиарейсом 12 декабря.

Посол также отметил, что для транспортировки экскаваторов в декабре предполагается зафрахтовать морское судно, однако дата пока неизвестна.

В аппарате Верховной Рады отметили, что Александр Корниенко во главе парламентской делегации 24–26 ноября находится с рабочим визитом в Сеуле (Южная Корея). В состав делегации входят народные депутаты Украины и члены комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, а именно председатель комитета Александр Мережко и член комитета Ольга Руденко.