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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Южная Корея даст Украине 20 высокомощных генераторов. Их хотят доставить уже 12 декабря

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Генераторы в Украину планируют доставить чартерным авиарейсом
Генераторы в Украину планируют доставить чартерным авиарейсом
Фото: depositphotos.com

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Южная Корея предоставит высокомощные генераторы для Украины. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

По информации посла Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко, с корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине 20 генераторов мощностью 450–500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17. Генераторы планируют доставить чартерным авиарейсом 12 декабря.

Посол также отметил, что для транспортировки экскаваторов в декабре предполагается зафрахтовать морское судно, однако дата пока неизвестна.

В аппарате Верховной Рады отметили, что Александр Корниенко во главе парламентской делегации 24–26 ноября находится с рабочим визитом в Сеуле (Южная Корея). В состав делегации входят народные депутаты Украины и члены комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, а именно председатель комитета Александр Мережко и член комитета Ольга Руденко.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

20 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.

23 ноября Россия нанесла очередную массированную атаку. В энергосистеме Украины произошел блэкаутЧетыре украинские АЭС были отключены от сети (позже их подключили), проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину. Украине уже отправили генераторы Япония, Франция и Латвия.

Теги: Украина, Южная Корея, война, депутаты, народные депутаты, политика, авиарейсы, комитет, война России против Украины, визит, Александр Корниенко, Ольга Руденко, посол, сотрудничество, Александр Мережко
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