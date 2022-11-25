Зеленский: Профанацию с киевскими "пунктами несокрушимости" никто и никому не простит. Как и ложь в отчетах разного уровня

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Пожалуйста, обратите внимание. Киевляне нуждаются в большей защите", – отметил президент.

По словам Зеленского, по состоянию на вечер 25 ноября в Киеве отключены от электричества 600 тыс. абонентов.

"Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов. Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими "пунктами несокрушимости" никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – подчеркнул президент Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 25 ноября в Facebook, что в городе развернули работу более 400 пунктов обогрева.

"Эти пункты будут работать каждый день. Большинство из них обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города. Если в вашем доме нет электроснабжения больше суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки. Также мы работаем над тем, чтобы в каждом пункте работал интернет", – указал Кличко.

Пункты обогрева будут работать каждый день во всех районах столицы, добавил в Facebook Кличко, призвал жителей Киева искать ближайший пункт на карте.