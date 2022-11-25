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Зеленский: Профанацию с киевскими "пунктами несокрушимости" никто и никому не простит. Как и ложь в отчетах разного уровня

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Киевляне нуждаются в большей защите, отметил Зеленский
Киевляне нуждаются в большей защите, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

По всей Украине развернуты "пункты несокрушимости", но не во всех городах местные власти "поработали качественно".

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Пожалуйста, обратите внимание. Киевляне нуждаются в большей защите", – отметил президент.

По словам Зеленского, по состоянию на вечер 25 ноября в Киеве отключены от электричества 600 тыс. абонентов.

"Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов. Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими "пунктами несокрушимости" никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – подчеркнул президент Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 25 ноября в Facebook, что в городе развернули работу более 400 пунктов обогрева.

"Эти пункты будут работать каждый день. Большинство из них обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города. Если в вашем доме нет электроснабжения больше суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки. Также мы работаем над тем, чтобы в каждом пункте работал интернет", – указал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid0jtRc1FjY1zYeXK2tRpWSJi1FSrhWKXNte7DBQ1YmLVQ3j3HSq3ZbMQiTy4vDcdHCl

Пункты обогрева будут работать каждый день во всех районах столицы, добавил в Facebook Кличко, призвал жителей Киева искать ближайший пункт на карте.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02uWpEpGo3LfxA6FiFL5Mnm8qQx26PKBQdAhVfYt8gzqPbzgXyce1Mm45J8Vd6Y5kYl

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" –  22 ноября сообщил Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский.

24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".

Вечером больше всего проблем с электричеством были в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал Зеленский.

Теги: Виталий Кличко, Украина, ГСЧС, дефицит, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, вокзал, Владимир Зеленский, отчет, президент, инфраструктура, жалоба, обращение, мэр, российские оккупанты
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