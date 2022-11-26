95% киевских домов уже с теплом, с воскресенья отключение света должно происходить только по графику – Кличко

"Городская власть делает все возможное, чтобы вернуть сервисы для каждого из киевлян. Вода есть во всем городе. На сегодняшний день почти все дома города Киева, 95%, с теплоснабжением. В ближайшее время, я уверен, уже будут 100%. В настоящее время 25% жителей Киева без электроснабжения. Надеюсь, завтра сможем выйти уже к плановым графикам отключений, когда мы сможем четко говорить и ориентировать киевлян по времени отключения электроэнергии. Это гораздо удобнее, чтобы зарядить пауэрбанки, для того, чтобы знать, когда можно пользоваться электричеством", – заявил Кличко.

Он поблагодарил за круглосуточную работу сотрудников коммунальных предприятий.

"Более 3000 работников наших коммунальных предприятий, в первую очередь "Киевтеплоэнерго", работали круглосуточно, чтобы все восстановить. Уже несколько недель. Они сделали невозможное, чтобы все восстановить. Работаем дальше", – подчеркнул мэр Киева.

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Видео: Телеканал Київ / YouTube