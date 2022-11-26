В Киеве в течение 24 часов должны быть полностью восстановлены связь, водоснабжение и отопление – КГГА

"Водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети", – говорится в сообщении.
На данный момент продолжается запуск теплоснабжения.
По информации КГГА, мобильная связь в Киеве доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания.
"В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме", – подчеркнули в администрации.
В КГГА также отметили, что сейчас без поставки электроэнергии в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы. Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
В Киеве, по данным мэра города Виталия Кличко на утро 25 ноября, без света оставалась половина столицы, без тепла – две трети. До стабилизации системы энергетики обещают давать электричество жителям по очереди на два-три часа.
Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Некоторые потребители на левом берегу Киева накануне получили электричество впервые после атаки оккупантов 23 ноября, отмечает корреспондент "ГОРДОН". Зеленский в вечернем обращении сообщал, что многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.