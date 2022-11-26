В Киеве в течение 24 часов должны быть полностью восстановлены связь, водоснабжение и отопление – КГГА

"Водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети", – говорится в сообщении.

На данный момент продолжается запуск теплоснабжения.

По информации КГГА, мобильная связь в Киеве доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания.

"В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме", – подчеркнули в администрации.

В КГГА также отметили, что сейчас без поставки электроэнергии в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы. Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.