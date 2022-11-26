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В Киеве в течение 24 часов должны быть полностью восстановлены связь, водоснабжение и отопление – КГГА

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Электроэнергия в Киеве будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений
Электроэнергия в Киеве будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений
Фото: ЕРА

В Киеве в течение 24 часов должны быть полностью восстановлены связь, водоснабжение и отопление. Об этом утром 26 ноября в Telegram сообщила Киевская городская военная администрация.

"Водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам города. В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети", – говорится в сообщении.

На данный момент продолжается запуск теплоснабжения.

По информации КГГА, мобильная связь в Киеве доступна во всех районах. Но не исключается вероятность локальных проблем в местах без электропитания.

"В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме", – подчеркнули в администрации.

В КГГА также отметили, что сейчас без поставки электроэнергии в режиме аварийных отключений остаются 130 тыс. жителей столицы. Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.

Контекст:

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

В Киеве, по данным мэра города Виталия Кличко на утро 25 ноября, без света оставалась половина столицы, без тепла – две трети. До стабилизации системы энергетики обещают давать электричество жителям по очереди на два-три часа

Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Некоторые потребители на левом берегу Киева накануне получили электричество впервые после атаки оккупантов 23 ноября, отмечает корреспондент "ГОРДОН". Зеленский в вечернем обращении сообщал, что многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.

Теги: Киев, Украина, мобильная связь, энергетика, отопление, электричество, водоснабжение, электроэнергия, обстрелы, инфраструктура, теплоснабжение
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