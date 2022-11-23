В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве – ДТЭК

По его словам, подача электричества прежде всего восстанавливается на объекты критической инфраструктуры: прежде всего – водо- и теплоснабжения. После этого энергетики приступят к восстановлению света для бытовых потребителей.
"В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе. Работы продолжаются", – отметил Сахарук.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 51 из 70 запущенных сегодня Россией ракет, а также пять ударных беспилотников "Ланцет".
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В результате ракетного удара РФ по Украине были временно обесточены все АЭС, большинство ТЭС и ГЭС.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии, в том числе в Киеве и Киевской области.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).
Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.