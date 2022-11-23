В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве – ДТЭК

В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры Фото: Dmitriy Sakharuk / Facebook

По его словам, подача электричества прежде всего восстанавливается на объекты критической инфраструктуры: прежде всего – водо- и теплоснабжения. После этого энергетики приступят к восстановлению света для бытовых потребителей.

"В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе. Работы продолжаются", – отметил Сахарук.