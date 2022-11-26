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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин хочет взять Киев – готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями. До весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает" – росСМИ

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Путин не считается с потерями погибших мобилизованных россиян заменят срочниками, говорят источники росСМИ
Путин не считается с потерями – погибших мобилизованных россиян заменят срочниками, говорят источники росСМИ
Фото: EPA

Президента России Владимира Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, пишет 25 ноября издание "Важные истории".

Путин, несмотря на серию болезненных поражений оккупантов в Украине, не оставляет планов взять Киев и готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями. Об этом "Важным историям" рассказали два не связанных друг с другом источника, близких, соответственно, к российскому Генеральному штабу и Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

На данном этапе, пишут "Важные истории", ссылаясь на близкого к ФСБ собеседника, Россия хочет выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных, "а затем начать все по новой весной".

По словам собеседника издания, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных, многих из которых бросили на фронт без подготовки, могут по одному из прогнозов составить около 100 тыс. человек.

Он добавил, что военно-политическое руководство РФ отдает себе в этом отчет, но это "никого не пугает" – погибших и раненых заменят "срочниками", которых сейчас набирают в рамках осеннего призыва.

Задачу "уплотнить и закрепить линию фронта" подтверждает источник, близкий к Генеральному штабу РФ. По его словам, к весне следующего года минобороны РФ планирует подготовить 120 тыс. срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных:

"Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации", – заявил собеседник "Важных историй".

Контекст:

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 710 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

По высказанной 24 ноября оценке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину могла потерять убитыми, ранеными и дезертировавшими 100 тыс. человек.

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