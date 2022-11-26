Путин хочет взять Киев – готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями. До весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает" – росСМИ

Путин, несмотря на серию болезненных поражений оккупантов в Украине, не оставляет планов взять Киев и готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями. Об этом "Важным историям" рассказали два не связанных друг с другом источника, близких, соответственно, к российскому Генеральному штабу и Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

На данном этапе, пишут "Важные истории", ссылаясь на близкого к ФСБ собеседника, Россия хочет выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных, "а затем начать все по новой весной".

По словам собеседника издания, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных, многих из которых бросили на фронт без подготовки, могут по одному из прогнозов составить около 100 тыс. человек.

Он добавил, что военно-политическое руководство РФ отдает себе в этом отчет, но это "никого не пугает" – погибших и раненых заменят "срочниками", которых сейчас набирают в рамках осеннего призыва.

Задачу "уплотнить и закрепить линию фронта" подтверждает источник, близкий к Генеральному штабу РФ. По его словам, к весне следующего года минобороны РФ планирует подготовить 120 тыс. срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных:

"Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации", – заявил собеседник "Важных историй".