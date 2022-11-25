Путаница и неадекватная подготовка. Кремль должен быть обеспокоен возможными протестами родственников мобилизованных россиян – британская разведка

Российские мобилизованные и их родственники недовольны условиями службы и слабой подготовкой, ведущим к большим потерям Фото: EPA

"Развертывание российских мобилизованных на фронте часто характеризуется путаницей, неадекватной подготовкой и личным снаряжением, а также выполнением боевых задач с большим истощением", – говорится в сводке.

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Their deployment is often characterised by confusion over eligibility for service, inadequate training and personal equipment, and commitment to highly attritional combat missions. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 25, 2022

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что состояние здоровья резервистов, скорее всего, не будет должным образом проверено, и многие из них вынуждены служить с серьезными хроническими заболеваниями, отмечают в британском оборонном ведомстве.

Нерешенные проблемы мобилизованных приводят к тяжелым потерям среди них. Британская разведка приводит два примера, когда неподготовленные мобилизованные массово погибали: во время лобовой атаки на украинские укрепления под Бахмутом Донецкой области и в районе города Сватово Луганской области, где новоприбывшие были брошены на рытье сложной системы траншей под артиллерийским огнем.

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Mobilised reservists have highly likely experienced particularly heavy casualties after being committed to dig ambitious trench systems while under artillery fire around the Luhansk Oblast town of Svatove. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 25, 2022

В минобороны Великобритании полагают, что Кремль должен быть обеспокоен тем, что все большее число семей резервистов готовы "рискнуть арестом", протестуя против условий, в которых служат их родственники.