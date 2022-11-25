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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путаница и неадекватная подготовка. Кремль должен быть обеспокоен возможными протестами родственников мобилизованных россиян – британская разведка

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Российские мобилизованные и их родственники недовольны условиями службы и слабой подготовкой, ведущим к большим потерям
Российские мобилизованные и их родственники недовольны условиями службы и слабой подготовкой, ведущим к большим потерям
Фото: EPA

Спустя два с лишним месяца после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации ее типичные проблемы не решены и в итоге приводят к серьезным потерям среди новобранцев. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 25 ноября опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

"Развертывание российских мобилизованных на фронте часто характеризуется путаницей, неадекватной подготовкой и личным снаряжением, а также выполнением боевых задач с большим истощением", – говорится в сводке.

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что состояние здоровья резервистов, скорее всего, не будет должным образом проверено, и многие из них вынуждены служить с серьезными хроническими заболеваниями, отмечают в британском оборонном ведомстве.

Нерешенные проблемы мобилизованных приводят к тяжелым потерям среди них. Британская разведка приводит два примера, когда неподготовленные мобилизованные массово погибали: во время лобовой атаки на украинские укрепления под Бахмутом Донецкой области и в районе города Сватово Луганской области, где новоприбывшие были брошены на рытье сложной системы траншей под артиллерийским огнем.

В минобороны Великобритании полагают, что Кремль должен быть обеспокоен тем, что все большее число семей резервистов готовы "рискнуть арестом", протестуя против условий, в которых служат их родственники.

Контекст:

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты уже сдаются в плен в Украине и погибают

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Мобилизованные россияне сами заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 150 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

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