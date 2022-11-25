Путаница и неадекватная подготовка. Кремль должен быть обеспокоен возможными протестами родственников мобилизованных россиян – британская разведка

"Развертывание российских мобилизованных на фронте часто характеризуется путаницей, неадекватной подготовкой и личным снаряжением, а также выполнением боевых задач с большим истощением", – говорится в сводке.
(2 of 6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 25, 2022
Their deployment is often characterised by confusion over eligibility for service, inadequate training and personal equipment, and commitment to highly attritional combat missions.
Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что состояние здоровья резервистов, скорее всего, не будет должным образом проверено, и многие из них вынуждены служить с серьезными хроническими заболеваниями, отмечают в британском оборонном ведомстве.
Нерешенные проблемы мобилизованных приводят к тяжелым потерям среди них. Британская разведка приводит два примера, когда неподготовленные мобилизованные массово погибали: во время лобовой атаки на украинские укрепления под Бахмутом Донецкой области и в районе города Сватово Луганской области, где новоприбывшие были брошены на рытье сложной системы траншей под артиллерийским огнем.
(4 of 6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 25, 2022
Mobilised reservists have highly likely experienced particularly heavy casualties after being committed to dig ambitious trench systems while under artillery fire around the Luhansk Oblast town of Svatove.
В минобороны Великобритании полагают, что Кремль должен быть обеспокоен тем, что все большее число семей резервистов готовы "рискнуть арестом", протестуя против условий, в которых служат их родственники.
(6 of 6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 25, 2022
The Kremlin will likely be concerned that an increasing number of reservists’ families are prepared to risk arrest by protesting against the conditions their relatives are serving under.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты уже сдаются в плен в Украине и погибают.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.
Мобилизованные россияне сами заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 150 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".