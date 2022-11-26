"Так жизнь складывается". Путин сравнил гибель россиян в Украине со смертями в РФ от алкоголя и в ДТП

Путин пофилософствовал о смерти на встрече с матерями военнослужащих, отправленных в Украину Фото: EPA

Президент РФ не спорит с тем, что гибель сына – это "огромная трагедия и "пустота, которую ничем не заполнить", когда нет близкого человека, тем более сына.

"Но вы знаете, что мне в голову приходит: у нас в ДТП погибают примерно 30 тыс. человек, от алкоголя – примерно столько же. Бывает, к сожалению. Так жизнь складывается. Жизнь – сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано", – высказался Путин.

Он акцентировал внимание солдатских матерей на неизбежности смерти.

"Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, я не знаю – все, кто верит в высшие силы, это неважно, какой он религии придерживается, – мы все смертные, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые уходят от водки, от чего-то еще, жили или не жили – непонятно", – сказал Путин.

При этом глава Кремля заявил, что российские солдаты, которые воевали против Украины и были ликвидированы, якобы по-настоящему "жили", "их цели достигнуты", их жизни "оказались значимыми", из жизни они "не зря ушли".

Издание "Можем объяснить" выяснило, что собеседницами Путина на этой встрече оказались "специальные" мамы солдат, в частности, функционеры провластных движений, чиновницы и члены партии власти "Единая Россия".

В не подконтрольных Кремлю "Комитете солдатских матерей" и "Совете матерей и жен" сообщили, что их на встречу с президентом РФ не позвали, пригласив "карманных женщин". Видеообращение обнародовало в Telegram издание Astra.