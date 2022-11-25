"Задним числом мы все умные". Путин заявил, что России надо было раньше захватывать Донбасс

Путин заявил, что РФ сначала якобы "надеялась", что Луганск и Донецк смогут "воссоединиться" с Украиной, а потом "воссоединила" их с собой Фото: EPA

"Что касается 2014 года, задним числом мы все умные, исходили из того, что может быть удастся договориться и Луганск и Донецк в рамках Минских договоренностей все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной", –заявил президент РФ.

Путин добавил, что в Кремле якобы "искренне к этому шли".

"Но мы же не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит", –.сказал он.

Теперь же, как утверждает Путин, для него стало очевидным, что "воссоединение" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины с Россией "должно было произойти и раньше". По его словам, "хорошо, что это вообще произошло".

"Может быть и не было столько потерей среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей", – признался президент страны-агрессора в военных преступлениях.