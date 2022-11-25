"Задним числом мы все умные". Путин заявил, что России надо было раньше захватывать Донбасс

"Что касается 2014 года, задним числом мы все умные, исходили из того, что может быть удастся договориться и Луганск и Донецк в рамках Минских договоренностей все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной", –заявил президент РФ.
Путин добавил, что в Кремле якобы "искренне к этому шли".
"Но мы же не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит", –.сказал он.
Теперь же, как утверждает Путин, для него стало очевидным, что "воссоединение" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины с Россией "должно было произойти и раньше". По его словам, "хорошо, что это вообще произошло".
"Может быть и не было столько потерей среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей", – признался президент страны-агрессора в военных преступлениях.
В 2014–2015 годах Россия под руководством путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР"
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией..
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.