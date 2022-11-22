В Украине деоккупировано почти 1900 населенных пунктов – Офис президента

Он объяснил, что в 1432 из них восстановили водоснабжение, в 1340 – электроэнергию, в 1303 – газоснабжение, а в 1190 – мобильную связь.
"Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех деоккупированных территориях", – подчеркнул Тимошенко.
По данным замглавы ОП, в большинстве деоккупированных населенных пунктах работают медицинские и учебные учреждения, предоставляются финансовые услуги и функционируют социальные службы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля оккупантов изгнали из севера Украины. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, позже деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли на рубеж до реки Днепр.