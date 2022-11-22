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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине деоккупировано почти 1900 населенных пунктов – Офис президента

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В большинстве деоккупированных населенных пунктов восстановлены ЖК-услуги
В большинстве деоккупированных населенных пунктов восстановлены ЖК-услуги
Фото: ЕРА

По состоянию на 22 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он объяснил, что в 1432 из них восстановили водоснабжение, в 1340 – электроэнергию, в 1303 – газоснабжение, а в 1190 – мобильную связь.

"Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех деоккупированных территориях", – подчеркнул Тимошенко.

По данным замглавы ОП, в большинстве деоккупированных населенных пунктах работают медицинские и учебные учреждения, предоставляются финансовые услуги и функционируют социальные службы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля оккупантов изгнали из севера Украины. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, позже деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли на рубеж до реки Днепр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, война, Вооруженные силы Украины, водоснабжение, электроэнергия, социальные службы, война России против Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, контрнаступление
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