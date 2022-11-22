В Украине деоккупировано почти 1900 населенных пунктов – Офис президента

Он объяснил, что в 1432 из них восстановили водоснабжение, в 1340 – электроэнергию, в 1303 – газоснабжение, а в 1190 – мобильную связь.

"Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех деоккупированных территориях", – подчеркнул Тимошенко.

По данным замглавы ОП, в большинстве деоккупированных населенных пунктах работают медицинские и учебные учреждения, предоставляются финансовые услуги и функционируют социальные службы.

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