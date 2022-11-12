Ким: Ударит ли по Путину деоккупация Херсона? Первый раз стыдно, а потом вроде и привычно

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней Фото: ЕРА

"Первый раз стыдно, а потом вроде и привычно. После крейсера "Москва", после Севастопольской бухты, после аэропорта в Саках... Ну, очередной провал. Он уже не будет восприниматься как великая трагедия", – сказал Ким.

Глава Николаевской обладминистрации предполагает, что россияне "опять это обоврут".

"Единственное, что я думаю, – понимая неизбежность того, что наши Вооруженные силы будут продвигаться там или где бы то ни было, они уже заранее готовят россиян информационно к этим событиям. "Эвакуация населения", "украинская армия обстреливает Херсон", "прорвет дамбу"... То есть миллион версий. Они уже готовят "подушечку" – подстилают, чтобы падать было не сильно больно", – объяснил Ким.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

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