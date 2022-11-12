Ким: Ударит ли по Путину деоккупация Херсона? Первый раз стыдно, а потом вроде и привычно

"Первый раз стыдно, а потом вроде и привычно. После крейсера "Москва", после Севастопольской бухты, после аэропорта в Саках... Ну, очередной провал. Он уже не будет восприниматься как великая трагедия", – сказал Ким.
Глава Николаевской обладминистрации предполагает, что россияне "опять это обоврут".
"Единственное, что я думаю, – понимая неизбежность того, что наши Вооруженные силы будут продвигаться там или где бы то ни было, они уже заранее готовят россиян информационно к этим событиям. "Эвакуация населения", "украинская армия обстреливает Херсон", "прорвет дамбу"... То есть миллион версий. Они уже готовят "подушечку" – подстилают, чтобы падать было не сильно больно", – объяснил Ким.
Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон.