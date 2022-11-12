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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким: Ударит ли по Путину деоккупация Херсона? Первый раз стыдно, а потом вроде и привычно

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По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней
По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ответил на вопрос, сильно ли, по его мнению, политически и психологически "ударит" по президенту России Владимиру Путину сдача Херсона.

"Первый раз стыдно, а потом вроде и привычно. После крейсера "Москва", после Севастопольской бухты, после аэропорта в Саках... Ну, очередной провал. Он уже не будет восприниматься как великая трагедия", – сказал Ким.

Глава Николаевской обладминистрации предполагает, что россияне "опять это обоврут".

"Единственное, что я думаю, – понимая неизбежность того, что наши Вооруженные силы будут продвигаться там или где бы то ни было, они уже заранее готовят россиян информационно к этим событиям. "Эвакуация населения", "украинская армия обстреливает Херсон", "прорвет дамбу"... То есть миллион версий. Они уже готовят "подушечку" – подстилают, чтобы падать было не сильно больно", – объяснил Ким.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Херсон, война, вторжение, война России против Украины, российские военные, Виталий Ким, деоккупация
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