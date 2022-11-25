Ксения Ларина: Кто сегодня рулит Россией? Силовики. И тут зреет какая-то мутная темная сила, которая может быть угрозой лично для Путина

"Кто придет на смену [Путину]? Кто сегодня рулит страной? Не думаю, что [российский бизнесмен, создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин. Конечно же, силовики. Безусловно, какие-то имена мы можем назвать. Мы знаем точно, что не [министр обороны Сергей] Шойгу, эти люди – отработанный материал", – считает журналистка.
По ее мнению, среди этих силовиков "зреет какая-то темная сила".
"Тут, безусловно, зреет какая-то мутная темная сила, которая может представлять угрозу и Кремлю, и всей этой верхушке, и Путину лично", – предположила Ларина.
В этом же интервью журналистка высказала мнение, что такие люди, как Пригожин или лидер Чечни Рамзан Кадыров, – "являются инструментами", настоящая угроза исходит не от них.
"Но могут ли инструменты выйти из подчинения и залить кровью Россию? Запросто", – сказала журналистка.
Она также предположила, что Пригожин не сможет убить Путина.
"Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда тот перестанет быть нужен", – считает Ларина.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По данным британского издания The Times, решение о необходимости начать полномасштабную войну с Украиной в 2021 году приняли секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников и впоследствии смогли убедить в этом Путина. Шойгу, по сведениям издания, был "колеблющимся исполнителем", политическая инициатива войны исходила именно от силового блока.