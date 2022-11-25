ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ксения Ларина: Кто сегодня рулит Россией? Силовики. И тут зреет какая-то мутная темная сила, которая может быть угрозой лично для Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ларина: Шойгу отработанный материал
Ларина: Шойгу – отработанный материал
Фото: Ксения Ларина / Facebook

Сегодня Россией руководят представители силовых структур, именно они могут быть главной угрозой для власти президента России Владимира Путина. Такое предположение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказала российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина.

"Кто придет на смену [Путину]? Кто сегодня рулит страной? Не думаю, что [российский бизнесмен, создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин. Конечно же, силовики. Безусловно, какие-то имена мы можем назвать. Мы знаем точно, что не [министр обороны Сергей] Шойгу, эти люди – отработанный материал", – считает журналистка.

По ее мнению, среди этих силовиков "зреет какая-то темная сила".

"Тут, безусловно, зреет какая-то мутная темная сила, которая может представлять угрозу и Кремлю, и всей этой верхушке, и Путину лично", – предположила Ларина. 

В этом же интервью журналистка высказала мнение, что такие люди, как Пригожин или лидер Чечни Рамзан Кадыров, – "являются инструментами", настоящая угроза исходит не от них.

"Но могут ли инструменты выйти из подчинения и залить кровью Россию? Запросто", – сказала журналистка.

Она также предположила, что Пригожин не сможет убить Путина.

"Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда тот перестанет быть нужен", – считает Ларина. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. 

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По данным британского издания The Times, решение о необходимости начать полномасштабную войну с Украиной в 2021 году приняли секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников и впоследствии смогли убедить в этом Путина. Шойгу, по сведениям издания, был "колеблющимся исполнителем", политическая инициатива войны исходила именно от силового блока.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, война России против Украины, Ксения Ларина, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (233634)
2
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (69725)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (65982)
4
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео (45517)
5
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео (35439)
6
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (33202)
7
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео (27361)
8
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (26532)
 
 
 
 