Ксения Ларина: Кто сегодня рулит Россией? Силовики. И тут зреет какая-то мутная темная сила, которая может быть угрозой лично для Путина

"Кто придет на смену [Путину]? Кто сегодня рулит страной? Не думаю, что [российский бизнесмен, создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин. Конечно же, силовики. Безусловно, какие-то имена мы можем назвать. Мы знаем точно, что не [министр обороны Сергей] Шойгу, эти люди – отработанный материал", – считает журналистка.

По ее мнению, среди этих силовиков "зреет какая-то темная сила".

"Тут, безусловно, зреет какая-то мутная темная сила, которая может представлять угрозу и Кремлю, и всей этой верхушке, и Путину лично", – предположила Ларина.

В этом же интервью журналистка высказала мнение, что такие люди, как Пригожин или лидер Чечни Рамзан Кадыров, – "являются инструментами", настоящая угроза исходит не от них.

"Но могут ли инструменты выйти из подчинения и залить кровью Россию? Запросто", – сказала журналистка.

Она также предположила, что Пригожин не сможет убить Путина.

"Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда тот перестанет быть нужен", – считает Ларина.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube