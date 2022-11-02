Киселев: Может быть захват власти в РФ силовиками, но поскольку у них руки из того места, на котором надо сидеть и "не крякать", они потерпят крах

В то же время он не считает, что у кого-нибудь из действующих силовиков получилось бы захватить власть.

"Может быть попытка путча, может быть попытка какого-нибудь Кадырова, Пригожина или генерала Суровикина взять власть в свои руки, но такая попытка будет обречена. Слишком сложный организм России. Слишком она большая. Попытка какого-нибудь Суровикина провозгласить себя новым русским Пиночетом (Августо Пиночет – чилийский генерал. ) в Москве приведет только к тому, что в Питере, в Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге и в некоторых других крупных городах скажут: "А ты кто такой? Ты кто такой? Ну давай, мы тебе подчиняться не собираемся. Хочешь – начинай против нас войну", – заявил Киселев.

Киселев допускает, что в России может быть недолгая попытка захвата власти силовиками, но они не справятся с управлением страной.

"Может быть попытка кратковременного захвата власти силовиками, но в силу того, что у них руки из того самого места растут, на котором предлагается плотно сидеть и "не крякать", в силу того, что они себе с трудом представляют, как устроены народное хозяйство, экономика, финансы, как устроены многие жизнеобеспечивающие отрасли экономики, железные дороги хотя бы, линии электропередач, энергетика, все, что угодно... Как это все финансируется, как это работает. Они с этим просто не справятся и очень быстро потерпят полный крах", – сказал Киселев.