ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киселев: Может быть захват власти в РФ силовиками, но поскольку у них руки из того места, на котором надо сидеть и "не крякать", они потерпят крах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киселев допускает, что в России может быть недолгая попытка захвата власти силовиками
Киселев допускает, что в России может быть недолгая попытка захвата власти силовиками
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Любой человек, который сейчас в состоянии управлять Россией, был бы лучше, чем президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил телеведущий Евгений Киселев.

В то же время он не считает, что у кого-нибудь из действующих силовиков получилось бы захватить власть.

"Может быть попытка путча, может быть попытка какого-нибудь Кадырова, Пригожина или генерала Суровикина взять власть в свои руки, но такая попытка будет обречена. Слишком сложный организм России. Слишком она большая. Попытка какого-нибудь Суровикина провозгласить себя новым русским Пиночетом (Августо Пиночет – чилийский генерал) в Москве приведет только к тому, что в Питере, в Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге и в некоторых других крупных городах скажут: "А ты кто такой? Ты кто такой? Ну давай, мы тебе подчиняться не собираемся. Хочешь – начинай против нас войну", – заявил Киселев.

Киселев допускает, что в России может быть недолгая попытка захвата власти силовиками, но они не справятся с управлением страной. 

"Может быть попытка кратковременного захвата власти силовиками, но в силу того, что у них руки из того самого места растут, на котором предлагается плотно сидеть и "не крякать", в силу того, что они себе с трудом представляют, как устроены народное хозяйство, экономика, финансы, как устроены многие жизнеобеспечивающие отрасли экономики, железные дороги хотя бы, линии электропередач, энергетика, все, что угодно... Как это все финансируется, как это работает. Они с этим просто не справятся и очень быстро потерпят полный крах", – сказал Киселев.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предположил, что Путин может не дожить до конца войныПо его словам, в РФ уже идут дискуссии, кто может заменить нынешнего президента страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Кремль, захват, Евгений Киселев, власть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
"Ты отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
"Ты – отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (223773)
2
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (117123)
3
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (111864)
4
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (79822)
5
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (75010)
6
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (70396)
7
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (65047)
8
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (62956)
 
 
 
 