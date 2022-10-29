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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов предположил, что будет с Путиным после войны

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Глава ГУР МО считает, что до конца войны Владимир Путин может не дожить
Глава ГУР МО считает, что до конца войны Владимир Путин может не дожить
Фото: ЕРА

В настоящий момент вероятность государственного переворота в России очень мала, но после поражения в войне власть в Москве может смениться очень быстро.Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в опубликованном 28 октября интервью The Drive.

По его словам, в РФ уже идут дискуссии, кто может заменить нынешнего президента страны Владимира Путина. Но до конца войны он может не дожить, считает глава украинской разведки.

"Вряд ли он это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – сказал Буданов.

Возможных преемников российского диктатора начальник ГУР МО не берется называть. Он констатирует, что население России по-прежнему поддерживает решение Путина развязать войну в Украине.

"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", – говорит Буданов.

Он считает, что сейчас нет шансов для государственного переворота в России, но после поражения в войне быстро найдется желающий свернуть на Путина всю вину.

"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним стоит какой-то хороший человек. Кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", – добавил Буданов.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, государственный переворот, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, преемник, российские оккупанты
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