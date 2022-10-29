Буданов предположил, что будет с Путиным после войны

По его словам, в РФ уже идут дискуссии, кто может заменить нынешнего президента страны Владимира Путина. Но до конца войны он может не дожить, считает глава украинской разведки.
"Вряд ли он это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – сказал Буданов.
Возможных преемников российского диктатора начальник ГУР МО не берется называть. Он констатирует, что население России по-прежнему поддерживает решение Путина развязать войну в Украине.
"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", – говорит Буданов.
Он считает, что сейчас нет шансов для государственного переворота в России, но после поражения в войне быстро найдется желающий свернуть на Путина всю вину.
"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним стоит какой-то хороший человек. Кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", – добавил Буданов.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.