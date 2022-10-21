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В Польше состоится конгресс россиян, которые хотят прийти к власти после Путина – СМИ

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По информации СМИ, участники конгресса хотят разработать план и принципы национального сопротивления против режима Путина
По информации СМИ, участники конгресса хотят разработать план и принципы национального сопротивления против режима Путина
Фото: EPA

4–7 ноября в селе Яблонна возле Варшавы состоится конгресс россиян, которые хотят прийти к власти после президента России Владимира Путина. Об этом 20 октября сообщило польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, на конгрессе появятся экс-депутаты Государственной думы, бывшие чиновники и представители местного самоуправления, а также бывшие члены Совета Федерации. Кроме этого, участие примут представители российской оппозиции и общественные деятели.

Организаторы сообщили изданию, что участие в мероприятии уже подтвердили более 50 бывших народных депутатов и должностных лиц местного самоуправления. Rzeczpospolita отметило, что в эту группу будут входить, в частности, бывшие депутаты Илья Пономарев и Аркадий Янковский, юрист и блогер Марк Фейгин, оппозиционер и полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков, юрист и бывший член Общественной палаты РФ Елена Лукьянова. По информации издания, будут и другие участники.

В пресс-релизе, полученном Rzeczpospolita, указано, что участники конгресса хотят принять "декларацию конституционных устоев свободной России", которая в будущем станет основой новой конституции. Также они должны "определить ключевые решения, которые в первую очередь должно принимать правительство постпутинской России", и разработать план и принципы национального сопротивления против режима Владимира Путина внутри страны и за рубежом.

Один из организаторов конгресса Алексей Барановский заявил изданию, что в будущем есть планы о создании правительства РФ в изгнании, которое будет просить о "признании властей Украины и других европейских стран". По его словам, таким образом участники хотят "делегитимировать режим Путина".

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Теги: Россия, Украина, конституция, Польша, оппозиция, война, депутаты, Илья Пономарев, декларация, Марк Фейгин, Варшава, Геннадий Гудков, война России против Украины
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