В Польше состоится конгресс россиян, которые хотят прийти к власти после Путина – СМИ

По информации издания, на конгрессе появятся экс-депутаты Государственной думы, бывшие чиновники и представители местного самоуправления, а также бывшие члены Совета Федерации. Кроме этого, участие примут представители российской оппозиции и общественные деятели.

Организаторы сообщили изданию, что участие в мероприятии уже подтвердили более 50 бывших народных депутатов и должностных лиц местного самоуправления. Rzeczpospolita отметило, что в эту группу будут входить, в частности, бывшие депутаты Илья Пономарев и Аркадий Янковский, юрист и блогер Марк Фейгин, оппозиционер и полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков, юрист и бывший член Общественной палаты РФ Елена Лукьянова. По информации издания, будут и другие участники.

В пресс-релизе, полученном Rzeczpospolita, указано, что участники конгресса хотят принять "декларацию конституционных устоев свободной России", которая в будущем станет основой новой конституции. Также они должны "определить ключевые решения, которые в первую очередь должно принимать правительство постпутинской России", и разработать план и принципы национального сопротивления против режима Владимира Путина внутри страны и за рубежом.

Один из организаторов конгресса Алексей Барановский заявил изданию, что в будущем есть планы о создании правительства РФ в изгнании, которое будет просить о "признании властей Украины и других европейских стран". По его словам, таким образом участники хотят "делегитимировать режим Путина".