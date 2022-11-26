Россия должна прекратить бомбовый террор против гражданской инфраструктуры Украины – Шольц

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой правительства Франции Элизабет Борн в Берлине, сообщает "Укринформ".
"Учитывая российскую захватническую войну, наш совместный месседж: бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться. Россия должна завершить войну и вывести свои войска. Немедленно", – сказал Шольц.
Он добавил, что Германия и Франция делают все, чтобы поддержать Украину. На данный момент акцент сделан на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, сообщил Шольц.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности. К утру 26 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 25%.