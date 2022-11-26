Россия должна прекратить бомбовый террор против гражданской инфраструктуры Украины – Шольц

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой правительства Франции Элизабет Борн в Берлине, сообщает "Укринформ".

"Учитывая российскую захватническую войну, наш совместный месседж: бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться. Россия должна завершить войну и вывести свои войска. Немедленно", – сказал Шольц.

Он добавил, что Германия и Франция делают все, чтобы поддержать Украину. На данный момент акцент сделан на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, сообщил Шольц.