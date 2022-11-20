МИД Украины – Шольцу: Поставьте Путину ультиматум. Россия понимает только силу

Об этом 20 ноября в Twitter заявил бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник.

Шольц 19 ноября, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии, призвал президента России Владимира Путина "прекратить войну, вывести свои войска и освободить путь для переговоров о мире, который не может быть диктаторским миром России по отношению к Украине".

"Здравствуйте господин канцлер из Киева. Рад, что вы призвали Путина: "Закончить эту войну", но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста", – отреагировал Мельник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Moin Herr @Bundeskanzler aus Kyjiw. Schön, dass Sie Putin aufriefen: “Beende diesen Krieg” * Aber das sind nur Worte. Russland versteht nur Stärke. Stellen Sie Putin ein Ultimatum. Mit schmerzhaften Folgen. Um den Energie-Genozid gegen die Ukrainer zu stoppen. Tun Sie das. Bitte pic.twitter.com/yRXdgOAjBb — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 20, 2022