Кабмин Украины назначил заместителем главы МИД экс-посла в Германии Мельника

"Кабинетом Министров Украины назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", – написал он.

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжал исполнять полномочия до середины октября, когда был назначен новый посол, Алексей Михеев.

Контекст:

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.

В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против Украины. Мельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.