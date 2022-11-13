Мельник назвал "самый большой вызов" для своего преемника на должности посла Украины в Германии

Мельник о части депутатов СДПГ: Они до сих пор поддерживают ту политику, которая имела место во время эры Меркель, когда закрывались глаза на все, что указывало на подготовку к большой агрессии Фото: EPA

Глава парламентской фракции СДПГ Ральф Мютцених заявил в начале ноября, что власти Украины якобы внесли его в "список террористов" за призывы к переговорам с Россией. Журналисты спросили, много ли таких в этой партии.

"Здесь действительно ситуация намного сложнее. И это один из самых больших вызовов, который сейчас, по крайней мере, пока это правительство остается у власти, а это еще следующие три года с лишним. Это будет самый большой вызов для украинской дипломатии и для моего преемника Алексея Макеева, который сейчас уже в Берлине активно начал свою работу", – сказал Мельник.

Он подчеркнул, что Мютцених – довольно влиятельный политик в партии, которая является правящей, и возглавляет фракцию этой партии в Бундестаге уже в течение длительного времени. Он занимал эту позицию еще в предыдущей каденции, при канцлере Ангеле Меркель.

"Значительная часть – трудно сказать, сколько сейчас их есть, но я бы сказал, где-то почти половина, оценочно, депутатов – они продолжают жить в прошлом. Они до сих пор поддерживают ту политику, которая имела место во время эры Меркель, когда речь шла о примирении c Путиным, с Россией, когда закрывались глаза на все, что указывало на подготовку к большой агрессии, "Северный поток – 2" и так далее. Сейчас эти люди, конечно, засели немного на дно", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что, хотя публично такие политики сейчас "стараются не высовываться из траншеи", украинские дипломаты чувствуют и видят эти настроения, так как "контакты продолжаются по всем линиям, в том числе с этими депутатами".

"И потому для Алексея Макеева, для нашей дипломатии будет настоящим вызовом – найти ключик для того, чтобы эти люди хотя бы, по крайней мере, перестали торпедировать очень осторожный курс канцлера [Олафа] Шольца, который он начал в отношении оружия и другой поддержки Украины", – резюмировал Мельник.