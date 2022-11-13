Мельник назвал "самый большой вызов" для своего преемника на должности посла Украины в Германии

Глава парламентской фракции СДПГ Ральф Мютцених заявил в начале ноября, что власти Украины якобы внесли его в "список террористов" за призывы к переговорам с Россией. Журналисты спросили, много ли таких в этой партии.
"Здесь действительно ситуация намного сложнее. И это один из самых больших вызовов, который сейчас, по крайней мере, пока это правительство остается у власти, а это еще следующие три года с лишним. Это будет самый большой вызов для украинской дипломатии и для моего преемника Алексея Макеева, который сейчас уже в Берлине активно начал свою работу", – сказал Мельник.
Он подчеркнул, что Мютцених – довольно влиятельный политик в партии, которая является правящей, и возглавляет фракцию этой партии в Бундестаге уже в течение длительного времени. Он занимал эту позицию еще в предыдущей каденции, при канцлере Ангеле Меркель.
"Значительная часть – трудно сказать, сколько сейчас их есть, но я бы сказал, где-то почти половина, оценочно, депутатов – они продолжают жить в прошлом. Они до сих пор поддерживают ту политику, которая имела место во время эры Меркель, когда речь шла о примирении c Путиным, с Россией, когда закрывались глаза на все, что указывало на подготовку к большой агрессии, "Северный поток – 2" и так далее. Сейчас эти люди, конечно, засели немного на дно", – отметил дипломат.
Он подчеркнул, что, хотя публично такие политики сейчас "стараются не высовываться из траншеи", украинские дипломаты чувствуют и видят эти настроения, так как "контакты продолжаются по всем линиям, в том числе с этими депутатами".
"И потому для Алексея Макеева, для нашей дипломатии будет настоящим вызовом – найти ключик для того, чтобы эти люди хотя бы, по крайней мере, перестали торпедировать очень осторожный курс канцлера [Олафа] Шольца, который он начал в отношении оружия и другой поддержки Украины", – резюмировал Мельник.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
16 июня Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис впервые после начала полномасштабного вторжения России посетили Украину. Они увидели последствия оккупации Ирпеня под Киевом, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом дали совместную пресс-конференцию.
Отвечая на вопрос о необходимости "сохранить лицо" Путину, они сказали, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.
22 июня в Twitter Шольц выступил против навязывания Украине условий мирного соглашения с Россией, на которые рассчитывает Путин. "Украина – и только Украина – решает, что ей подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с Россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно придерживались курса", – написал Шольц.
13 сентября впервые за три с половиной месяца Шольц снова звонил Путину. В 90-минутном разговоре канцлер ФРГ призвал президента России "как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", указывается на сайте немецкого правительства.