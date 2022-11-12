ГОРДОН
 
 
МИР

Шольц рассказал, что обращается за советами к Меркель

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шольц рассказал, что они с Меркель "всегда хорошо работали вместе"
Шольц рассказал, что они с Меркель "всегда хорошо работали вместе"
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц регулярно обращается за советом к своей предшественнице на посту Ангеле Меркель. Об этом он рассказал в эфире немецкого канала RND 11 ноября.

Он рассказал, что они знают друг друга "очень давно и всегда хорошо работали вместе", несмотря на то, что находятся в разных партиях. Шольц добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами правящих партий" и "не чувствует себя одиноким".

Меркель заявляла, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – говорила экс-канцлер.

Также она озвучивала позицию о том, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. На открытии фонда федерального канцлера Гельмута Коля она заявила, что это "не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план".

Контекст:

Шольц – член Социал-демократической партии Германии. Он стал канцлером 8 декабря 2021 года.

Меркель находилась на посту канцлера Германии с 2005-го по 2021 год. Она состоит в Христианско-демократическом союзе.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, война, Олаф Шольц, канцлер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (210343)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (180422)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (85091)
4
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (77403)
5
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (73219)
6
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (69818)
7
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (66523)
8
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (47149)
 
 
 
 