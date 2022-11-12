Шольц рассказал, что обращается за советами к Меркель

Шольц рассказал, что они с Меркель "всегда хорошо работали вместе" Фото: EPA

Он рассказал, что они знают друг друга "очень давно и всегда хорошо работали вместе", несмотря на то, что находятся в разных партиях. Шольц добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами правящих партий" и "не чувствует себя одиноким".

Меркель заявляла, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – говорила экс-канцлер.

Также она озвучивала позицию о том, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. На открытии фонда федерального канцлера Гельмута Коля она заявила, что это "не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план".