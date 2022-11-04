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Бундестаг предупредил Меркель о "дисциплине расходов"

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Меркель раскритиковали за государственные расходы на ее офис
Меркель раскритиковали за государственные расходы на ее офис
Фото: EPA

В Германии коалиция предупредила бывшего канцлера Ангелу Меркель о необходимости соблюдать дисциплину при общении со своим офисом. Об этом сообщает Spiegel 4 ноября.

В отчете министерства финансов бюджетному комитету Бундестага указывается, что офис был создан не "для статуса", а для "выполнения пост-служебных задач и текущих обязательств". В документе подчеркивается, что использование офиса в личных целях и для получения дополнительного дохода исключено. Критике подверглось пышное оснащение офиса Меркель с девятью сотрудниками.

По просьбе коалиции бюджетный комитет уже принял решение в 2019 году сократить размеры офисов бывшего канцлера. Экс-главам правительств в будущем следует содержать максимум одного офис-менеджера, двух спикеров, одного клерка и одного "главного водителя". Одна из должностей консультантов также должна быть упразднена через пять лет. Число сотрудников офиса Меркель выходит далеко за эти рамки, отмечает издание. 

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии.

Бывшие канцлеры Германии получают право на финансируемый государством офис в Бундестаге, когда они покидают правительство.

Теги: Германия, Ангела Меркель, офис, Бундестаг, критика
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