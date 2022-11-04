Бундестаг предупредил Меркель о "дисциплине расходов"

В отчете министерства финансов бюджетному комитету Бундестага указывается, что офис был создан не "для статуса", а для "выполнения пост-служебных задач и текущих обязательств". В документе подчеркивается, что использование офиса в личных целях и для получения дополнительного дохода исключено. Критике подверглось пышное оснащение офиса Меркель с девятью сотрудниками.
По просьбе коалиции бюджетный комитет уже принял решение в 2019 году сократить размеры офисов бывшего канцлера. Экс-главам правительств в будущем следует содержать максимум одного офис-менеджера, двух спикеров, одного клерка и одного "главного водителя". Одна из должностей консультантов также должна быть упразднена через пять лет. Число сотрудников офиса Меркель выходит далеко за эти рамки, отмечает издание.
Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии.
Бывшие канцлеры Германии получают право на финансируемый государством офис в Бундестаге, когда они покидают правительство.