Бундестаг предупредил Меркель о "дисциплине расходов"

В отчете министерства финансов бюджетному комитету Бундестага указывается, что офис был создан не "для статуса", а для "выполнения пост-служебных задач и текущих обязательств". В документе подчеркивается, что использование офиса в личных целях и для получения дополнительного дохода исключено. Критике подверглось пышное оснащение офиса Меркель с девятью сотрудниками.

По просьбе коалиции бюджетный комитет уже принял решение в 2019 году сократить размеры офисов бывшего канцлера. Экс-главам правительств в будущем следует содержать максимум одного офис-менеджера, двух спикеров, одного клерка и одного "главного водителя". Одна из должностей консультантов также должна быть упразднена через пять лет. Число сотрудников офиса Меркель выходит далеко за эти рамки, отмечает издание.