Однопартиец Шольца заявил, что его внесли в украинский "список террористов". В МИД Украины ответили

Политик, представляющий правящую партию, в которую также входит канцлер Олаф Шольц, отметил, что в "список" он якобы попал за его слова о необходимости "предпринять дальнейшие дипломатические шаги" для прекращения войны России против Украины.
Также Мютцених утверждает, что ему поступают угрозы.
На заявление немецкого парламентария отреагировал в Fаcebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Украинское правительство не ведет списка террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", – написал дипломат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала российской агрессии против Украины в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных, пять реактивных систем залпового огня MARS II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Шольц заявил 24 октября, что в ближайшее время Украина получит еще три системы ПВО IRIS-T.