Однопартиец Шольца заявил, что его внесли в украинский "список террористов". В МИД Украины ответили

Политик, представляющий правящую партию, в которую также входит канцлер Олаф Шольц, отметил, что в "список" он якобы попал за его слова о необходимости "предпринять дальнейшие дипломатические шаги" для прекращения войны России против Украины.

Также Мютцених утверждает, что ему поступают угрозы.

На заявление немецкого парламентария отреагировал в Fаcebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинское правительство не ведет списка террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", – написал дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)