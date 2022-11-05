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Однопартиец Шольца заявил, что его внесли в украинский "список террористов". В МИД Украины ответили

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Мютцених утверждает, что ему поступают угрозы
Мютцених утверждает, что ему поступают угрозы
Фото: wikipedia.org

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил 5 ноября на съезде СДПГ в Берлине, что власти Украины внесли его в "список террористов". Об этом сообщает Die Welt.

Политик, представляющий правящую партию, в которую также входит канцлер Олаф Шольц, отметил, что в "список" он якобы попал за его слова о необходимости "предпринять дальнейшие дипломатические шаги" для прекращения войны России против Украины.

Также Мютцених утверждает, что ему поступают угрозы.

На заявление немецкого парламентария отреагировал в Fаcebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинское правительство не ведет списка террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", – написал дипломат.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0HNjbNLo4udRJf1b4WJuJS67SQHt1fe2D725H34SEo2ukWWh83dAySDzqtUcuhSQvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала российской агрессии против Украины в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных, пять реактивных систем залпового огня MARS II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Шольц заявил 24 октября, что в ближайшее время Украина получит еще три системы ПВО IRIS-T.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, война, МИД Украины, правительство, террористы, война России против Украины, дипломаты, Олег Николенко
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