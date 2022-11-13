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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мельник о своей работе в Германии: Все пытались в буквальном смысле заткнуть послу Украины рот. Идея, что украинцы – неонацисты, и посол этого государства тем более, была не случайной

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Мельник: Пришлось быть уже совсем неудобным, недипломатичным, буквально кричать, взывать, что Германия не может себе позволить бросить нас на произвол судьбы
Мельник: Пришлось быть уже совсем неудобным, недипломатичным, буквально кричать, взывать, что Германия не может себе позволить бросить нас на произвол судьбы
Фото: EPA

Для того чтобы получить у Германии оружие, украинским дипломатам пришлось переходить определенные "красные линии" и сталкиваться с противодействием. Об этом бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Радио НВ", опубликованном 10 ноября.

Он напомнил, что все видели, что Украине не хватало вооружения, и, хотя США, Великобритания, страны Балтии, Польша, Чехия уже предоставляли тяжелое вооружение, "Германия решила, что можно уже расслабиться".

"И именно это вызвало фактически новую модификацию нашего дипломатического стиля. Пришлось тогда быть уже совсем неудобным, недипломатичным, буквально кричать, взывать, что Германия не может себе позволить бросить нас на произвол судьбы с точки зрения военной", – поделился Мельник.

Журналисты отметили, что в некоторых немецких СМИ прослеживалась кампания: "знаете, посол Украины в Германии Андрей Мельник – нацист", и спросили, кто за ней стоял.

В ответ экс-посол пояснил, что в Германии очень четко работает система отстаивания немецких интересов, причем не только по линии правительственных структур, но и со стороны оппозиции и СМИ, "включается весь огромный такой маховик". В итоге ему самому пришлось столкнуться с этой системой.

"Ведь ведя такую наступательную дипломатическую кампанию для того, чтобы выбить оружие из Германии, нам пришлось реально повышать голос, переходить определенные красные линии. И это, конечно, было неприятно. Все пытались как-то в буквальном смысле заткнуть послу Украины рот. Для того чтобы этот голос, постоянно раздававшийся по всем каналам, затих. И эта идея, история, что украинцы – неонацисты, посол как представитель этого государства тем более, это тоже было не случайно", – подчеркнул дипломат.

По его словам, это было одним из элементов гибридной борьбы, с которой пришлось иметь дело в том числе и ему лично в Германии.

"Но мне это дало возможность лучше понять эту матрицу, как она работает, какие элементы, какая последовательность", – добавил Мельник.

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжал исполнять полномочия до середины октября, когда был назначен новый посол.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.

В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против УкраиныМельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Теги: СМИ, Германия, оружие, нацизм, пропаганда, ФРГ, вооружение, военная помощь, неонацизм, гибридная война, Андрей Мельник, война России против Украины
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