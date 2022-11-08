Некоторые члены ЕС опасаются, что вступление Украины в Евросоюз сместит баланс сил в блоке к востоку – СМИ

С принятием Украины в блок она станет пятой по величине страной в ЕС. В Совете Евросоюза, где решения принимаются квалифицированным большинством, Киев получил бы 9% голосов, подсчитал эксперт по Европе берлинского аналитического центра SWP Николай фон Ондарза.
Таким образом, вес Германии при голосовании упадет с 18,6% до 16,9% – значения, которого Украина достигла бы вместе с Польшей.
"Даже в Европарламенте, в котором Киев будет иметь от 52 до 59 мест, реформа будет проводиться за счет долей более крупных государств. Украина станет новым центром власти и сместит баланс сил на восток", – отмечают журналисты.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.