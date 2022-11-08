Некоторые члены ЕС опасаются, что вступление Украины в Евросоюз сместит баланс сил в блоке к востоку – СМИ

В случае принятия Украины в блок она станет пятой по величине страной в ЕС Фото: depositphotos.com

С принятием Украины в блок она станет пятой по величине страной в ЕС. В Совете Евросоюза, где решения принимаются квалифицированным большинством, Киев получил бы 9% голосов, подсчитал эксперт по Европе берлинского аналитического центра SWP Николай фон Ондарза.

Таким образом, вес Германии при голосовании упадет с 18,6% до 16,9% – значения, которого Украина достигла бы вместе с Польшей.

"Даже в Европарламенте, в котором Киев будет иметь от 52 до 59 мест, реформа будет проводиться за счет долей более крупных государств. Украина станет новым центром власти и сместит баланс сил на восток", – отмечают журналисты.