Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине – Шольц

Эскалация в Украине может произойти ввиду "видимых и растущих" неудач России, полагает Шольц Фото: EPA

Канцлер отметил, что эскалация может произойти ввиду развития войны, а также "видимых и растущих" неудач России.

Немецкий лидер заявил также, что оборонный фонд в €100 млрд, объявленный ФРГ после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Шольц добавил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.

19 ноября Шольц, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии, призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины. Бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник, в ответе канцлеру заявил, что это "только слова", а Путин понимает только силу, и призвал Шольца выдвинуть руководству РФ ультиматум.