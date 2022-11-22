ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине – Шольц

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эскалация в Украине может произойти ввиду "видимых и растущих" неудач России, полагает Шольц
Эскалация в Украине может произойти  ввиду "видимых и растущих" неудач России, полагает Шольц
Фото: EPA

Канцлер Олаф Шольц заявил на конференции в Берлине, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине, сообщает 22 ноября Reuters.

Канцлер отметил, что эскалация может произойти ввиду развития войны, а также "видимых и растущих" неудач России.

Немецкий лидер заявил также, что оборонный фонд в €100 млрд, объявленный ФРГ после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Шольц добавил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.

19 ноября Шольц, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии, призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины. Бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник, в ответе канцлеру заявил, что это "только слова", а Путин понимает только силу, и призвал Шольца выдвинуть руководству РФ ультиматум.

Контекст:

22 ноября начался 272-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон).

Теги: Россия, Германия, Украина, Берлин, ФРГ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц, российские оккупанты, канцлер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (632541)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (194078)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (191299)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (169950)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (114779)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (47596)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (39250)
8
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (38448)
 
 
 
 