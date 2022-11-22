Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине – Шольц

Канцлер отметил, что эскалация может произойти ввиду развития войны, а также "видимых и растущих" неудач России.
Немецкий лидер заявил также, что оборонный фонд в €100 млрд, объявленный ФРГ после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.
Шольц добавил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.
19 ноября Шольц, выступая на конференции Социал-демократической партии Германии, призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины. Бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник, в ответе канцлеру заявил, что это "только слова", а Путин понимает только силу, и призвал Шольца выдвинуть руководству РФ ультиматум.
22 ноября начался 272-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон).