"Готовиться надо всегда". В Воздушных силах ВСУ ответили, ожидать ли массовых обстрелов РФ на следующей неделе

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине Фото: EPA

"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда, все готовимся. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а, наоборот, готовиться... Никто ничего не скрывает, но говорить заранее [о дате удара] невозможно", – сказал Игнат.

По его словам, неизвестно, когда будут обстрелы. Но оккупанты их наносят с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике.

"Когда именно будет [удар], у меня пока информации нет... Готовиться надо всегда", – добавил спикер.