"Готовиться надо всегда". В Воздушных силах ВСУ ответили, ожидать ли массовых обстрелов РФ на следующей неделе

"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда, все готовимся. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а, наоборот, готовиться... Никто ничего не скрывает, но говорить заранее [о дате удара] невозможно", – сказал Игнат.
По его словам, неизвестно, когда будут обстрелы. Но оккупанты их наносят с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике.
"Когда именно будет [удар], у меня пока информации нет... Готовиться надо всегда", – добавил спикер.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.
Последняя массовая атака россиян на украинскую энергетику произошла 23 ноября. В результате ракетных обстрелов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением, а также мобильной связью.