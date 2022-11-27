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В Херсоне к электричеству подключили 17% абонентов

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В пяти районах Херсона частично возобновили подачу электричества
В пяти районах Херсона частично возобновили подачу электричества
Фото: depositphotos.com

В Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram.

Янушевич рассказал, что со светом частично:

  • Таврический микрорайон;
  • Северный микрорайон;
  • Шуменский микрорайон;
  • микрорайон Жилпоселок;
  • дома в районе железнодорожного вокзала.

"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", – добавил председатель ОГА.

Контекст:

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области. Энергетики ДТЭК обследовали разрушенные российскими оккупантами электросети в Херсонской области. Сахарук отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и, даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.

В компании ДТЭК ВИЭ сообщали, что для поддержки энергосистемы готовы возобновить работу Трифоновской солнечной станции в части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, электричество, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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