Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное

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Дорофеева: Я знаю, что даже в самые сложные моменты жизни ни один из нас не потеряет способности видеть красоту в себе и вокруг
Дорофеева: Я знаю, что даже в самые сложные моменты жизни ни один из нас не потеряет способности видеть красоту в себе и вокруг
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 28 ноября разместила в Instagram подборку снимков, на которых представила керамические украшения в качестве модели.

Дорофеева показала кольца в виде сердца на безымянном и указательном пальцах. На безымянном пальце второй руки певица засветила металлическое кольцо, напоминающее помолвочное. Также Дорофеева продемонстрировала кулоны в виде цветка и сердца.

"Tsvite Teren – абсолютно уникальный украинский бренд, влюбивший меня в свои украшения! Я знаю, что даже в самые сложные моменты жизни ни один из нас не потеряет способности видеть красоту в себе и вокруг", – написала она.

Певица упомянула в посте свой альбом "Сенси" 2022 года.

Дорофеева заявила, что коллаборация с Tsvite Teren – о выходе творчества и о смыслах, которые, как отметила певица, можно найти в украшениях.

"Очень красивая", – прокомментировала подписчица voguedorofeeva.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с супругом, украинским певцом Dantes (Владимиром Гудковым). Причиной оказался роман Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным, который ранее дружил с супругом Дорофеевой. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: Надя Дорофеева, певица, Dantes, Dorofeeva, кольцо, Михаил Кацурин
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