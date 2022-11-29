"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное

Дорофеева: Я знаю, что даже в самые сложные моменты жизни ни один из нас не потеряет способности видеть красоту в себе и вокруг Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева показала кольца в виде сердца на безымянном и указательном пальцах. На безымянном пальце второй руки певица засветила металлическое кольцо, напоминающее помолвочное. Также Дорофеева продемонстрировала кулоны в виде цветка и сердца.

"Tsvite Teren – абсолютно уникальный украинский бренд, влюбивший меня в свои украшения! Я знаю, что даже в самые сложные моменты жизни ни один из нас не потеряет способности видеть красоту в себе и вокруг", – написала она.

Певица упомянула в посте свой альбом "Сенси" 2022 года.

Дорофеева заявила, что коллаборация с Tsvite Teren – о выходе творчества и о смыслах, которые, как отметила певица, можно найти в украшениях.

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"Очень красивая", – прокомментировала подписчица voguedorofeeva.