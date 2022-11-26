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26 ноября, 2022
 
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"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами

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Никитюк подбодрила украинцев шутками о генераторе
Никитюк подбодрила украинцев шутками о генераторе
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 25 ноября ноября в Instagram Stories разместила несколько мемов на злободневную тему – отключения электричества.

Главным героем мемов стал самый необходимый для любого украинца предмет – генератор.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

В "Укрэнерго" 17 ноября объяснили, почему вынуждены прибегать к отключениям электричества после российских обстрелов.

Теги: Украина, война, электричество, мем, Леся Никитюк
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