Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2022
 
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"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн

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Никитюк анонсировала скорую премьеру новой песни
Никитюк анонсировала скорую премьеру новой песни
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая и певица Леся Никитюк 22 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном длинном платье от украинского бренда My x My на фоне заснеженных деревьев.

Стоимость наряда из эко-кожи на замшевой основе, который Никитюк выбрала для съемки, составляет 4,5 тыс. грн.

В комментарии к фото артистка анонсировала скорую премьеру новой песни, отметив, что ее последняя композиция уже набрала 1 млн просмотров.

"Очень стильно", – отреагировал украинский кулинарный блогер Владимир Ярославский.

"Это что за богиня?" – восхитились поклонники.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк
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