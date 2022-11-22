"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн

Стоимость наряда из эко-кожи на замшевой основе, который Никитюк выбрала для съемки, составляет 4,5 тыс. грн.

В комментарии к фото артистка анонсировала скорую премьеру новой песни, отметив, что ее последняя композиция уже набрала 1 млн просмотров.

"Очень стильно", – отреагировал украинский кулинарный блогер Владимир Ярославский.

"Это что за богиня?" – восхитились поклонники.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".