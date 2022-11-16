  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона

Никитюк перепела песню украинской артистки Софии Ротару "Только этого мало", которую она спела в 1988 году.
"Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом. Тільки-тільки-тільки українцям це мало, – поет Никитюк в песне. – На Кремлі вже тризуб і русня повтікала. Ще полізете раз – буде місця вам мало!"
Ранее Никитюк выпустила трек, который записала вместе с украинским артистом Степаном Гигой.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в частности, в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.