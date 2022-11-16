  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона

Никитюк перепела песню украинской артистки Софии Ротару "Только этого мало", которую она спела в 1988 году.

"Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом. Тільки-тільки-тільки українцям це мало, – поет Никитюк в песне. – На Кремлі вже тризуб і русня повтікала. Ще полізете раз – буде місця вам мало!"

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