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17 ноября, 2022
 
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"На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона

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Никитюк: Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом. Тільки-тільки-тільки українцям це мало
Никитюк: Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом. Тільки-тільки-тільки українцям це мало
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая и певица Леся Никитюк 16 ноября разместила на своем канале видео на песню "Тільки-тільки", которую посвятила освобождению Херсона от российских оккупантов.

Никитюк перепела песню украинской артистки Софии Ротару "Только этого мало", которую она спела в 1988 году. 

"Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом. Тільки-тільки-тільки українцям це мало, – поет Никитюк в песне. – На Кремлі вже тризуб і русня повтікала. Ще полізете раз – буде місця вам мало!"

ВИДЕО
Видео: Леся Никитюк / YouTube
Контекст:

Ранее Никитюк выпустила трек, который записала вместе с украинским артистом Степаном Гигой.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в частности, в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: Херсон, София Ротару, Леся Никитюк
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