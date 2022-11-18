Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
Новости

Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев

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Никитюк: Ну как эту нацию победить?!
Никитюк: Ну как эту нацию победить?!
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 17 ноября в Instagram Stories разместила фото своего обеда, который приготовила во время отключения света.

На снимке запечатлена тарелка гречневой каши с маслом в виде свечи.

"Мой обед. Если вы думаете, что это церковная свечка, я вам скажу, что наши люди уже и из масла свечки делают, – написала она. – Ну как эту нацию победить?!"

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

В "Укрэнерго" 17 ноября объяснили, почему вынуждены прибегать к отключениям электричества после российских обстрелов. 

Теги: отключение света, война России против Украины, Леся Никитюк
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