Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев

На снимке запечатлена тарелка гречневой каши с маслом в виде свечи.

"Мой обед. Если вы думаете, что это церковная свечка, я вам скажу, что наши люди уже и из масла свечки делают, – написала она. – Ну как эту нацию победить?!"

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

В "Укрэнерго" 17 ноября объяснили, почему вынуждены прибегать к отключениям электричества после российских обстрелов.