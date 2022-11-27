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27 ноября, 2022
 
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"Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио

 
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Никитюк: Я закрываю глаза. Вхожу в состояние равновесия. Вхожу спокойно. Так же спокойно, как ВСУ вошли в Херсон. Кайф. Я в нирване
Никитюк: Я закрываю глаза. Вхожу в состояние равновесия. Вхожу спокойно. Так же спокойно, как ВСУ вошли в Херсон. Кайф. Я в нирване
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 27 ноября на своем канале в YouTube презентовала успокаивающую мантру для украинцев на случай отключения света.

"Я закрываю глаза. Вхожу в состояние равновесия. Вхожу спокойно. Так же спокойно, как ВСУ вошли в Херсон. Кайф. Я в нирване. И это я только вспомнила, как в Херсоне встречали наших военных. Я расслабляюсь. Вспоминаю, что 90 тысяч орков свои глаза уже не откроют. Я окунаюсь в темноту, но мне не страшно, потому что знаю, что через несколько часов ДТЭК снова включит свет в моем районе", – звучит на фоне музыки голос Никитюк. 

Мелодию к мантре написал украинский композитор Руслан Квинта, автором текста является сценарист студии "Квартал 95" Михаил Мартынюк.

"Чувствую себя безопасно, потому что действует правило двух стен: первая стена – это ВСУ, вторая стена – это наше ПВО, – читает текст Никитюк. – А теперь положите руки на грудь. Мужчина, не мне на грудь. А, вам так спокойнее? Тогда кладите. Чувствуете? Правда, приятно? Это броник пятого поколения. Поэтому. уважаемый, открываем свою чакру, достаем оттуда 500 грн и донатим на броники для наших военных". 

"Действительно помогает", – отреагировали поклонники.

"Это гениально", – восхитились подписчики.

ВИДЕО
Видео: Леся Никитюк / YouTube
Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: война России против Украины, Леся Никитюк
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