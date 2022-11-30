49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото

Клум и ее дочь позировали в вишневых пижамах, приобняв друг друга и сложив губы в поцелуе. В подписи к фото отметили, что это рекламная кампания итальянского бренда белья Intimissimi.

Контекст:

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она – мать четверых детей.

Лени Клум – старшая дочь модели. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе, В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.