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30 ноября, 2022
 
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49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото

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Ленни (на фото слева) старшая дочь Хайди Клум
Ленни (на фото слева) – старшая дочь Хайди Клум
Фото: leniklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 29 ноября на своей странице в Instagram разместила совместное фото со своей 18-летней дочерью Ленни.

Клум и ее дочь позировали в вишневых пижамах, приобняв друг друга и сложив губы в поцелуе. В подписи к фото отметили, что это рекламная кампания итальянского бренда белья Intimissimi.

Контекст:

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она – мать четверых детей. 

Лени Клум – старшая дочь модели. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе, В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.

Теги: бренд, модель, Хайди Клум, фото, белье
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