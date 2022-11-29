Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
Новости

48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В январе Мосс исполнится 49 лет
В январе Мосс исполнится 49 лет
Фото: kimkardashian / Instagram

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс снялась в промокампании итальянского бренда Bottega Veneta. Фото 27 ноября она разместила в Instagram.

"Кейт для Bottega Veneta", – говорится в подписи к снимку.

Мосс на фото запечатлена без одежды и белья, прикрывшись постаментом с названием бренда.

"Никогда не стареет. Это настоящая супермодель", – прокомментировала подписчица stephantonis.

"Настоящая супермодель. Великолепна", – написала annandre2146.

Контекст:

Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.

Теги: Кейт Мосс, модель, фото, белье, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались
  Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda
  Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео
  Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 