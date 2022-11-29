48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото

В январе Мосс исполнится 49 лет Фото: kimkardashian / Instagram

"Кейт для Bottega Veneta", – говорится в подписи к снимку.

Мосс на фото запечатлена без одежды и белья, прикрывшись постаментом с названием бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Moss Agency (@katemossagency)

"Никогда не стареет. Это настоящая супермодель", – прокомментировала подписчица stephantonis.

"Настоящая супермодель. Великолепна", – написала annandre2146.