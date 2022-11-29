48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото

"Кейт для Bottega Veneta", – говорится в подписи к снимку.
Мосс на фото запечатлена без одежды и белья, прикрывшись постаментом с названием бренда.
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"Никогда не стареет. Это настоящая супермодель", – прокомментировала подписчица stephantonis.
"Настоящая супермодель. Великолепна", – написала annandre2146.
Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.