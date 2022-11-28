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28 ноября, 2022
 
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"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке

Амбросио: Классика Копакабаны
Амбросио: Классика Копакабаны
Фото: alessandraambrosio / Instagram

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио 28 ноября разместила в Instagram снимки, для которых позировала на фоне бассейна в Рио-де-Жанейро.

"Классика Копакабаны", – написала она.

Амбросио запечатлена в черном пляжном платье-сетке.

"Вау! Идеальная женщина", – прокомментировал подписчик wagnermonteiro9458.

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешине (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

С 2005 года Амбросио состоит в отношениях с американским предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).

Теги: Бразилия, Рио-де-Жанейро, платье, Алессандра Амбросио, женщины, модель, бассейн
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