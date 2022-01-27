"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии

На заглавном фото модель в лифе и накидке со смехом тянется к объективу, а на другом фото изображена в желтом микробикини на стуле. Фотограф крупным планом запечатлел голый пах и бедра Кунаки.

На следующем снимке она позирует в том же желтом купальнике на пляже в компании девушки. Модель также показала фото, которые были сделаны во время купания, и снимок, где она позирует в кафе за столом.

"Была в Рио-де-Жанейро", – подписала фотографии модель.

"Красивые тити", – написали подписчики.

"Ох уже эти твои кунаки", – отреагировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)