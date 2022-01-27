"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии

На заглавном фото модель в лифе и накидке со смехом тянется к объективу, а на другом фото изображена в желтом микробикини на стуле. Фотограф крупным планом запечатлел голый пах и бедра Кунаки.
На следующем снимке она позирует в том же желтом купальнике на пляже в компании девушки. Модель также показала фото, которые были сделаны во время купания, и снимок, где она позирует в кафе за столом.
"Была в Рио-де-Жанейро", – подписала фотографии модель.
"Красивые тити", – написали подписчики.
"Ох уже эти твои кунаки", – отреагировали поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.