"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном

Образ Кунаки дополнили черные высокие чулки-ботильоны с каблуком-рюмкой от Amina Muaddi.
В публикации отмечается, что в своем последнем посте в Instagram 13 января модель еще позировала в белом бикини и парео, но "из любви к моде она готова совершить немыслимое – Кунаки покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж".
26 января фото Кунаки в шубе были опубликованы в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.