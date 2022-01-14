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14 января, 2022
 
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"Какая хорошенькая", "Слишком идеальная". Кунаки восхитила сеть новым фото в бикини

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Кунаки в 2019 году стала матерью
Кунаки в 2019 году стала матерью
Фото: tinakunakey / Instagram

24-летняя итальянская модель Тина Кунаки 13 января разместила в Instagram новое пляжное фото, на котором запечатлена с нижнего ракурса в белом бикини.

Кунаки позирует в кадре, опустив голову. Свой образ она дополнила набедренной повязкой и короткой кофтой в тон купальнику.

"Какая хорошенькая", – восхитились подписчики.

"Слишком идеальная", – написали поклонники.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Теги: отдых, модель, Венсан Кассель, Тина Кунаки, бикини
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