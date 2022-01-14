"Какая хорошенькая", "Слишком идеальная". Кунаки восхитила сеть новым фото в бикини

Кунаки позирует в кадре, опустив голову. Свой образ она дополнила набедренной повязкой и короткой кофтой в тон купальнику.

"Какая хорошенькая", – восхитились подписчики.

"Слишком идеальная", – написали поклонники.

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Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.