"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь

Валевская прославилась после победы на проекте "Шанс" Фото: valevska_official / Instagram

На заглавном фото артистка позирует, обхватив себя руками за плечи и стиснув при этом грудь. На остальных снимках она изображена с верхнего ракурса возле бортика бассейна.

"Какая красота", – оценили фото подписчики артистки.

"Секси", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛІЯ ВАЛЕВСЬКА (@valevska_official)