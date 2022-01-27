Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
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"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь

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Валевская прославилась после победы на проекте "Шанс"
Валевская прославилась после победы на проекте "Шанс"
Фото: valevska_official / Instagram

Отдыхающая на Шри-Ланке украинская певица Наталья Валевская 27 января разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в бассейне в мокром бикини.

На заглавном фото артистка позирует, обхватив себя руками за плечи и стиснув при этом грудь. На остальных снимках она изображена с верхнего ракурса возле бортика бассейна.

"Какая красота", – оценили фото подписчики артистки.

"Секси", – написали поклонники.

Контекст:

Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила Гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".

Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.

Теги: певица, отдых, Наталья Валевская, грудь, бикини, бассейн
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