"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь

На заглавном фото артистка позирует, обхватив себя руками за плечи и стиснув при этом грудь. На остальных снимках она изображена с верхнего ракурса возле бортика бассейна.
"Какая красота", – оценили фото подписчики артистки.
"Секси", – написали поклонники.
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Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила Гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".
Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.