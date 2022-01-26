"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке

Артистка сообщила, что спела этот трек в дуэте с российским рэпером Артемом Качером, и анонсировала его скорую премьеру.
Певица выбрала для записи промо-ролика трека темно-зеленый костюм, состоящий из узкой миди-юбки и лифа с огромным вырезом на груди.
Во время съемки певица танцевала перед камерой, наклоняюсь вперед и демонстрируя вываливающуюся из декольте голую грудь.
"Вот у тебя станочек. С каждым днем все лучше и лучше. Ты сказка, девочка", – оценили ролик поклонники артистки.
"Вот смотрю я на эту невероятную женщину и каждый раз задаю вопрос: "Как ей можно было изменять? Как? Она просто невероятная", – отреагировали фолловеры.
"Прямо драл бы и драл", – написал один из подписчиков артистки.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.
Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).
3 января Ани Лорак в комментарии украинскому изданию "КП в Украине" сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.