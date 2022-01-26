"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке

Ани Лорак с 2014 года живет и работает в РФ Фото: anilorak_news_ / Instagram

Артистка сообщила, что спела этот трек в дуэте с российским рэпером Артемом Качером, и анонсировала его скорую премьеру.

Певица выбрала для записи промо-ролика трека темно-зеленый костюм, состоящий из узкой миди-юбки и лифа с огромным вырезом на груди.

Во время съемки певица танцевала перед камерой, наклоняюсь вперед и демонстрируя вываливающуюся из декольте голую грудь.

"Вот у тебя станочек. С каждым днем все лучше и лучше. Ты сказка, девочка", – оценили ролик поклонники артистки.

"Вот смотрю я на эту невероятную женщину и каждый раз задаю вопрос: "Как ей можно было изменять? Как? Она просто невероятная", – отреагировали фолловеры.

"Прямо драл бы и драл", – написал один из подписчиков артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)