Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса

На первом фото певица сфотографировала сама себя с верхнего ракурса, запечатлев крупным планом лицо и декольте. На втором снимке артистка изображена в полный рост на фоне пальмы.
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Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила Гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".
Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.