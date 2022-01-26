Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса

На первом фото певица сфотографировала сама себя с верхнего ракурса, запечатлев крупным планом лицо и декольте. На втором снимке артистка изображена в полный рост на фоне пальмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛІЯ ВАЛЕВСЬКА (@valevska_official)