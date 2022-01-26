Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2022
 
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"Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дурнев о супруге Дорофеевой, певце Dantes: Всем бы такого мужа
Дурнев о супруге Дорофеевой, певце Dantes: Всем бы такого мужа
Фото: aleksey_durnev / Instagram, vladimirdantes / Instagram

35-летний украинский блогер Алексей Дурнев в новом выпуске YouTube-шоу "Пожежа", который 24 января вышел на его канале, обсудил со своим соведущим, 33-летним украинским певцом Dantes (Владимиром Гудковым) привычку мужчин нюхать женское белье.

"Что за приколы – нюхать трусы? – удивился Dantes. – Я реально не понимаю этого прикола – нюхать женские вещи. Особенно постиранные трусики".

В ответ Дурнев поинтересовался, как бы певец отреагировал, если бы друг попросил прислать трусы его жены – украинской певицы Нади Дорофеевой.

"А если бы тебе какой-то друг сказал: "Можешь передать пару стиранных Надиных трусов, я понюхаю. Ты бы отправил?" – спросил Дурнев.

"Хорошо, я тебе отправлю", – заявил певец.

"И я раскрываю посылку, вижу, что они нестиранные, и такой: "Ай да Вовка! Знает как облупленного", – рассмеялся Дурнев.

"Ты не поймешь, потому что Надя чистая. Всегда. Белье чистое", – отметил Dantes.

"Всем бы такого мужа", – завершил обсуждение Дурнев.

ВИДЕО
Видео: Aleksey Durnev / YouTube
Контекст:

Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году. Детей у них нет. 

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Dantes начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".

Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").

Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".

После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшен. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 660 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева".

Теги: Алексей Дурнев, Надя Дорофеева, певец, приколы, белье, блогер, Dantes, трусы, Dorofeeva, ведущий
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