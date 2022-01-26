  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья

Дурнев о супруге Дорофеевой, певце Dantes: Всем бы такого мужа Фото: aleksey_durnev / Instagram, vladimirdantes / Instagram

"Что за приколы – нюхать трусы? – удивился Dantes. – Я реально не понимаю этого прикола – нюхать женские вещи. Особенно постиранные трусики".

В ответ Дурнев поинтересовался, как бы певец отреагировал, если бы друг попросил прислать трусы его жены – украинской певицы Нади Дорофеевой.

"А если бы тебе какой-то друг сказал: "Можешь передать пару стиранных Надиных трусов, я понюхаю. Ты бы отправил?" – спросил Дурнев.

"Хорошо, я тебе отправлю", – заявил певец.

"И я раскрываю посылку, вижу, что они нестиранные, и такой: "Ай да Вовка! Знает как облупленного", – рассмеялся Дурнев.

"Ты не поймешь, потому что Надя чистая. Всегда. Белье чистое", – отметил Dantes.

"Всем бы такого мужа", – завершил обсуждение Дурнев.

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Видео: Aleksey Durnev / YouTube